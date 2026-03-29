Terrore in un bar: coccio di bottiglia puntato alla gola della dipendente Tentata rapina in un'attività di corso Meridionale: il 35enne algerino è stato arrestato

Impugna un coccio di bottiglia e lo punta alla gola della dipendente di un bar in corso Meridionale. Momenti di grande tensione a Napoli: protagonista dell'episodio A.H., 35enne algerino.

La donna è terrorizzata ma non è sola. Il cognato riesce a bloccare lo straniero e compone il 112. I carabinieri del nucleo operativo di Napoli Stella arrivano in pochi istanti.

Il 35enne nordafricano i è ancora molto agitato ma finisce in manette. Poco prima – ricostruiranno i militari – avrebbe tentato di portare via l’incasso, minacciando la donna con una bottiglia di vetro spaccata e appuntita.

“Siete tutti razzisti, datemi tutto”, avrebbe gridato. Il 35enne è ora in carcere, in attesa di giudizio. Risponderà di tentata rapina aggravata. I carabinieri hanno raccolto le testimonianze della vittima e dei testimoni, il caso ora è all'attenzione della Procura partenopea.

