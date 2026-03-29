IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Similitudini divergenti Gattuso e il suo 3-5-2 giocato davvero male

Mi interessa poco o nulla la nazionale italiana, qualunque sia la posta in gioco. Men che meno quella di Gennaro Gattuso, un tecnico piaciuto (brevemente) solo al patron del Napoli, Aurelio De Laurentiis, e a non pochi giornalisti, all'epoca pronti a difenderlo a spada tratta. Averlo ritrovato arrogante e fuori forma come non mai, mi ha convinto ancora di più della bontà della mia non simpatia per lui.

Il suo 3-5-2 di inzaghiana memoria, peraltro, gioca davvero male, non ha schemi, solo un presunto grande "carattere" (sic!) Origini meridionali, fedi calcistiche a loro opposte, cattivo gioco e buona stampa lo fanno assomigliare a un tecnico, ora in vacanza, solo molto più vincente.