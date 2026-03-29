Emanuele, ucciso a 15 anni come un boss: condannato il gruppo di fuoco Escluse le attenuanti generiche, ma il gip non ha riconosciuto le aggravanti dei futili motivi

Sono stati condannati i tre minorenni imputati per l’omicidio di Emanuele Tufano, il 15enne ucciso nella notte del 24 ottobre 2024 durante un agguato armato nel quartiere Mercato di Napoli.

I tre responsabili avevano ammesso le proprie responsabilità: così come ricostruito dagli inquirenti si è trattato di una sfida tra bande rivali finita nel sangue. Emanuele Tufano, 15enne, venne ucciso come un boss.

Il gip Umberto Lucarelli ha firmato tre condanne che vanno da 12 anni e 8 mesi (per il più giovane del commando) ai 17 anni e 4 mesi di reclusione. Negate le attenuanti generiche, ma il giudice ha escluso le aggravanti legati ai futili motivi.

Di tutt’altro avviso la Procura partenopea, con il pm Claudia De Luca che nel corso della requisitoria aveva parlato senza mezzi termini di un vero e proprio “teatro di guerra” nel cuore della città.