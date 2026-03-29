Napoli, rapina shock al bar: minaccia la barista col vetro alla gola Tempestivo l'intervento di un familiare

Momenti di puro terrore in un bar di Corso Meridionale, a pochi passi dalla stazione centrale, dove un uomo di 35 anni, di origini algerine, ha tentato una violenta rapina armato di un coccio di bottiglia. Solo il sangue freddo di un familiare della vittima e il tempestivo intervento dei Carabinieri hanno evitato che la situazione degenerasse in tragedia.

La dinamica: "Siete tutti razzisti, datemi tutto"

Secondo quanto ricostruito dai militari del Nucleo Operativo di Napoli Stella, l'uomo sarebbe entrato nell'esercizio commerciale puntando dritto alla cassa. Impugnando una bottiglia di vetro spaccata e appuntita, l'ha puntata direttamente alla gola della dipendente, urlando frasi sconnesse: "Siete tutti razzisti, datemi tutto". La donna, paralizzata dal terrore, non ha potuto reagire, ma fortunatamente non era sola. Il cognato della vittima, presente nel locale, è intervenuto con coraggio riuscendo a bloccare il 35enne prima che potesse colpire o fuggire con l'incasso.

L'arresto e le accuse

Mentre l'uomo tentava di divincolarsi, è partita la chiamata al 112. I Carabinieri sono giunti sul posto in pochi istanti, trovando il sospettato ancora in forte stato di agitazione. Una volta messo in sicurezza e ammanettato, l'aggressore è stato condotto in caserma. L'arrestato, la cui posizione è ora al vaglio dell'Autorità Giudiziaria, è stato trasferito in carcere. Dovrà rispondere del reato di tentata rapina aggravata.