Lukaku: il Napoli in attesa. Se torna martedì il caso si può chiudere Diplomazia al lavoro per evitare il braccio di ferro

Una frattura che rischia di diventare insanabile, o un semplice momento di appannamento da gestire con diplomazia. Il "caso" Romelu Lukaku tiene con il fiato sospeso il Napoli e i suoi tifosi. Il belga, attualmente ad Anversa in quello che appare come un esilio volontario, non si è presentato a Castel Volturno come previsto, innescando una gestione diplomatica febbrile tra la società e l'entourage del giocatore.

La mediazione: obiettivo martedì

Il Direttore Sportivo Giovanni Manna e l'agente del calciatore, Federico Pastorello, sono al lavoro incessantemente per ricucire lo strappo. L'obiettivo è chiaro: convincere Big Rom a rientrare in Italia per la ripresa degli allenamenti prevista per martedì. In quella data, a Castel Volturno, sarà presente anche Antonio Conte, l’uomo che più di ogni altro ha voluto Lukaku in azzurro e che potrebbe essere la chiave per riportare la serenità.

Se il rientro dovesse avvenire martedì, il gesto del belga potrebbe essere archiviato come uno sfogo dettato dalla frustrazione: La condizione fisica con una forma non ancora ottimale che tormenta il giocatore dal post-infortunio, con le scorie fisiche e mentali dell'ultimo stop.

Il timore è che questo momento difficile possa compromettere la sua convocazione con il Belgio per la prossima rassegna iridata.

L’ira di De Laurentiis: le possibili sanzioni

Qualora però Lukaku decidesse di restare in Belgio, la reazione del club sarebbe inevitabile e dura. Il presidente Aurelio De Laurentiis viene descritto come irritato dall'atteggiamento del numero 11. La storia recente del Napoli insegna che il patron non concede sconti in tali casi (si guardi al precedente dell'ammutinamento)

In ogni caso, le opzioni sul tavolo sono due:

Sanzione pecuniaria: Una multa salata per la violazione del regolamento interno.

Esclusione dalla rosa: Un provvedimento drastico che segnerebbe la fine anticipata del rapporto.

Le prossime ore saranno decisive. Il Napoli attende un segnale di distensione; martedì sapremo se il caso Lukaku rientrerà nei ranghi o se si trasformerà in altro