Politano: "Il Mondiale è l'ultima occasione per molti di noi" "Gattuso? E' più carico che a Napoli: chiede il massimo a tutti"

La maturità dei 32 anni, due scudetti cuciti sul petto con il Napoli e un sogno che adesso dista solo novanta minuti: il Mondiale. Matteo Politano si carica sulle spalle la responsabilità di uno dei "veterani" del gruppo azzurro e, ai microfoni di Vivo Azzurro TV, traccia la rotta verso la decisiva trasferta di martedì sera a Zenica contro la Bosnia ed Erzegovina.

"L'ultima occasione per molti di noi"

Dopo la vittoria contro l'Irlanda del Nord, il clima in casa Italia è di totale concentrazione. Politano non si nasconde: per lui, come per altri senatori del gruppo, questa rappresenta l'ultima chiamata per calcare il palcoscenico più importante del calcio mondiale.

"È da mesi che pensiamo solo a questo. Ce lo meritiamo, ma dobbiamo dimostrarlo in campo. Sappiamo cosa ci giochiamo: per me e per altri non più giovanissimi è probabilmente l'ultima occasione e non vogliamo sprecarla."

Il fattore Gattuso: "Più carico che a Napoli"

Uno dei segreti di questa Nazionale sembra essere il rapporto speciale tra lo spogliatoio e il Commissario Tecnico. Politano ritrova in panchina Rino Gattuso, con cui il feeling era già scattato ai tempi dell'esperienza all'ombra del Vesuvio.

Stima reciproca: "L'ho ritrovato ancora più carico. Il mister non ammette egoismi."

"L'ho ritrovato ancora più carico. Il mister non ammette egoismi." Mentalità: "Chiede il massimo da tutti, in ogni singolo allenamento. È un grande motivatore."

"Chiede il massimo da tutti, in ogni singolo allenamento. È un grande motivatore." Unità d'intenti: La forza del gruppo azzurro, secondo l'esterno, sta proprio nella capacità di aiutarsi e remare tutti nella stessa direzione.

Verso la battaglia di Zenica

Il successo contro l'Irlanda del Nord, sbloccato proprio da un cross di Politano per la rete di Tonali, ha scacciato i "mostri" del primo tempo. Ora però l'asticella si alza. Ad attendere gli Azzurri in Bosnia ci sarà un clima gelido e uno stadio pronto a trasformarsi in una bolgia.

"Dobbiamo partire forte," avverte Politano. "Non dobbiamo farci condizionare né dagli avversari né dal clima rigido. Siamo abituati a giocare sotto pressione."

L'appello finale dell'attaccante è rivolto ai tifosi: "Agli italiani chiedo di starci vicini. Daremo tutto quello che abbiamo per portare l'Italia al Mondiale." L'appuntamento è per martedì alle 20:45: un intero Paese sarà sintonizzato su Rai 1 per spingere l'undici di Gattuso verso l'obiettivo più grande.