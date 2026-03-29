Vuole evitare fermo scooter: offre 50 euro ai carabinieri, poi li aggredisce Arrestato un cinquantenne: ha mostrato la banconota ai militari, invitandoli a chiudere un occhio

Un normale controllo stradale si è trasformato in un pomeriggio di follia e manette a Torre del Greco. Un uomo di 50 anni è stato arrestato dai Carabinieri con le pesanti accuse di istigazione alla corruzione, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il tentativo di "accordo"

I fatti si sono svolti in via De Gasperi. I militari dell'Arma hanno imposto l'alt a uno scooter su cui viaggiavano l'uomo e una donna. Durante le verifiche di rito, rendendosi conto che il mezzo sarebbe andato incontro a un fermo amministrativo, il 50enne ha tentato la via più breve, quanto illegale: ha estratto una banconota da 50 euro, mostrandola ai carabinieri nel tentativo di convincerli a chiudere un occhio e "saltare" il verbale.

Dalla corruzione all'aggressione

Di fronte al fermo rifiuto dei militari, la situazione è degenerata rapidamente. L'uomo, invece di desistere, ha perso il controllo e ha tentato di aggredire fisicamente i due carabinieri nel tentativo di opporsi alle procedure di legge.

Ne è nata una breve ma concitata colluttazione, al termine della quale i militari sono riusciti a immobilizzarlo. Per l'uomo è scattato immediatamente l'arresto: oltre al tentativo di corruzione, la sua posizione si è aggravata per le lesioni riportate dai carabinieri durante il fermo.

L'episodio riaccende i riflettori sui controlli serrati nel comune corallino per il rispetto del Codice della Strada, dove spesso la mancanza di copertura assicurativa o l'uso improprio dei motoveicoli sfocia in tentativi disperati — e in questo caso fallimentari — di sfuggire alle sanzioni.