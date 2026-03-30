Sorpreso a rubare rame: una settimana fa aveva preso la scossa elettrica Arresto "salva-vita" dei carabinieri che hanno sorpreso due volte, in pochi giorni, un 39enne

Un 39enne bulgaro è stato arrestato per la seconda volta, nel giro di pochi giorni, in quanto è stato sorpreso mentre tentava di rubare rame all'interno della cabina dell'Enel a Melito di Napoli. Nel primo caso, lo scorso 23 marzo, aveva rischiato anche la vita in quanto era stato colpito da una scossa elettrica. In quel caso il personale del 118 aveva costatato i parametri vitali nella norma dell’uomo che, seppur stordito, era stato arrestato dai carabinieri.

Questa notte a Villaricca due carabinieri della locale stazione, liberi dal servizio, hanno sorpreso il 39enne a via Napoli. L’uomo stava tentando di forzare una cabina dell’Enel di quelle per le ricariche delle auto. I militari si sono avvicinati discretamente mentre l’uomo stava iniziando a rovistare tra il materiale elettrico al suo interno. A quel punto il 39enne bulgaro è stato bloccato e arrestato. Non si può escludere, dati i precedenti che i carabinieri gli abbiano salvato la vita.

Perquisito, è stato trovato in possesso di ferro, rame e attrezzi da scasso. Arrestato è ora in attesa di giudizio.