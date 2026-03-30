Lukaku su Instagram: "Non potrei mai voltare le spalle a Napoli" Il centravanti chiarisce: "Ho un'infiammazione e ho scelto di fare riabilitazione in Belgio"

Lukaku interviene sul caso che lo riguarda, con una storia Instagram per chiarire quanto accaduto e perché non è tornato a Napoli dopo aver lasciato il ritiro col Belgio:



“Questa stagione è stata molto difficile per me, tra l’infortunio e la perdita personale. So che negli ultimi giorni si è parlato molto della mia situazione ed è importante chiarire tutto: la verità è che nelle ultime settimane non mi sentivo bene fisicamente e ho fatto dei controlli mentre ero in Belgio. È emerso che c’era un’infiammazione e del liquido nel muscolo flessore dell’anca, vicino alla cicatrice, visto che è il secondo problema che ho avuto da quando sono rientrato a inizio novembre.

Ho scelto di fare la riabilitazione in Belgio per farmi trovare pronto quando verrò chiamato. Penso che molti di voi abbiano visto l’intervista che ho fatto a Verona… non potrei mai voltare le spalle a Napoli, mai. Non c’è niente che desideri di più che giocare e vincere con la mia squadra ??… ma in questo momento devo assicurarmi di essere al 100% dal punto di vista clinico, perché ultimamente non lo sono stato e questo mi ha pesato anche mentalmente.

È stato un anno difficile… ma alla fine ce la farò e aiuterò il Napoli e la nazionale a raggiungere i loro obiettivi quando verrò chiamato. È tutto quello che voglio.”