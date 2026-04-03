Controlli dei carabinieri nella zona ovest di Napoli: chiuso centro scommesse Cinque le contravvenzioni al codice della strada per un totale di 10mila euro

Controllo straordinario del territorio per i carabinieri della compagnia di Napoli Bagnoli. Nel radar la periferia ovest della città.

Nel bilancio 67 persone identificate, 48 veicoli controllati, 5 le contravvenzioni al codice della strada per un totale di 10mila euro. Denunciate due persone.

Un 38enne è stato denunciato perché trovato in possesso di un lampeggiante blu come quello in uso alle forze dell’ordine. L’uomo, fermato tra i vicoli di Pianura, è stato perquisito e trovato in possesso di alcune dosi di droga. Lo stupefacente ha consigliato ai carabinieri di estendere la perquisizione anche a casa dove il 38enne nascondeva la sirena.

Denunciato anche un 64enne di Soccavo. Il personale dell’Enel, intervenuto con i militari, nell’abitazione dell’uomo, ha constatato la manomissione del suo contatore elettrico. Dovrà rispondere di furto aggravato.



Nella lente dei controlli anche le sale scommesse della zona dove, a distanza di poche ore, i carabinieri della stazione di Bagnoli hanno notificato un provvedimento di chiusura temporanea emesso dal Monopolio di Stato in danno di un centro scommesse di Via Diocleziano. Lo scorso ottobre, al suo interno, i militari avevano trovato un ragazzo poco più che 16enne che giocava alla slot machine.