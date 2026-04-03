IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il de profundis La sconfitta con la Bosnia sancisce il fallimento definitivo del movimento calcistico italiano

La misura è colma. La dignità è sotto i piedi. Un minuto dopo la perdita da parte dell'Italia dell'ultimo treno rimasto a sua disposizione per raggiungere il mondiale nelle Americhe, tutti i vertici federali e tecnici - da Gravina a Gattuso, passando per Buffon e Bonucci - avrebbero dovuto dimettersi. E invece assistiamo, all'ignominia dei distinguo e delle autoassoluzioni. Per qualcuno - perfino della carta stampata - al tentativo di narrare una epicità inesistente e grottesca. La sconfitta con la Bosnia sancisce il de profundis definitivo del movimento calcistico italiano. Qualcuno lo dica a chiare lettere e chiuda i battenti.