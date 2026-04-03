Investita da un'auto: due denunce per omissione di soccorso e lesioni E' successo a Casoria. La donna, una 78enne è in gravissime condizioni

Una donna di 78 anni, residente a Casoria, è stata travolta mentre attraversava il centro storico. L’anziana, soccorsa in condizioni critiche, è stata trasportata d’urgenza in ospedale e sottoposta a un delicato intervento chirurgico. Le sue condizioni erano inizialmente considerate di estrema gravità.

La Polizia Municipale di Casoria, diretta dal comandante colonnello Pasquale Pugliese, ha avviato immediatamente una complessa attività investigativa che ha consentito, in tempi celeri, di ricostruire l’accaduto e individuare i responsabili. Gli agenti hanno raccolto elementi ritenuti rilevanti, poi confluiti in una dettagliata informativa di reato trasmessa alla Procura della Repubblica di Napoli Nord.

Al termine degli accertamenti, un 34enne di Secondigliano e la sua compagna 32enne, residente a Napoli, sono stati denunciati per omissione di soccorso e lesioni stradali in concorso. L’autovettura guidata dall’uomo, ritenuta coinvolta nell’investimento, è stata posta sotto sequestro penale.

Per l’uomo è stata inoltre contestata la guida senza patente, già rilevata nel 2024 e nel 2025.

Ulteriori verifiche hanno inoltre evidenziato che il veicolo era privo di copertura assicurativa. Per il proprietario è stata elevata una sanzione amministrativa pecuniaria da 866,00 euro a 3.464,00 euro, con sequestro del veicolo ai fini della confisca.

Si ricorda che le persone sottoposte a indagine sono da considerarsi innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna. Contro i provvedimenti adottati sono ammessi i mezzi di impugnazione previsti dalla legge.