Gattuso out: "Lascio la Nazionale col dolore nel cuore" Gravina: "Persona speciale, ha dato contributo prezioso", Lascia anche Buffon

La ferita di Zenica non si è rimarginata e, probabilmente, non lo farà per molto tempo. Con un comunicato che sa di resa onorevole ma amarissima, la Figc ha ufficializzato la risoluzione consensuale del contratto di Gennaro Gattuso. L’uomo che doveva riportare l’anima e il carattere al centro del villaggio azzurro lascia la panchina della Nazionale, travolto da quel "dolore nel cuore" che lo accompagna dalla notte bosniaca, quando il sogno Mondiale è svanito definitivamente ai calci di rigore.

La dignità del fallimento

Non ci sono stati giri di parole nelle dichiarazioni post-divorzio. Gattuso, fedele al suo stile schietto e privo di sovrastrutture, ha messo il bene della maglia azzurra davanti a tutto: "Ritengo conclusa la mia esperienza. La maglia azzurra è il bene più prezioso che esiste nel calcio, per questo è giusto agevolare sin da subito le future valutazioni tecniche".

Un addio che arriva in tandem con le dimissioni del presidente Gabriele Gravina e del capo delegazione Gianluigi Buffon. Un vero e proprio smantellamento dei vertici sportivi, un atto di responsabilità collettiva raro nel panorama calcistico moderno.

Il peso della storia (e l'assenza di campioni)

Gattuso e Buffon, due che la Coppa del Mondo l'hanno alzata al cielo di Berlino nel 2006, hanno provato a trasmettere a questo gruppo lo stesso spirito cementato da Marcello Lippi vent'anni fa. Ci sono riusciti sotto il profilo umano, ricostruendo l'entusiasmo dei tifosi e la compattezza dello spogliatoio. Tuttavia, il campo ha presentato un conto salato: lo spirito non basta se mancano la classe di Pirlo, la solidità di Cannavaro o l'estro di Totti e Del Piero.

Nonostante la Bosnia non fosse un avversario insormontabile, l'Italia attuale ha mostrato i propri limiti strutturali, lasciando Gattuso solo con il suo orgoglio e un obiettivo mancato che pesa come un macigno.

Le reazioni: il grazie di Gravina e l'addio di Buffon

Gabriele Gravina ha voluto sottolineare il lato umano dell'ormai ex CT: "Oltre ad essere una persona speciale, Gattuso ha offerto un prezioso contributo, riuscendo in pochi mesi a riportare entusiasmo". Parole a cui hanno fatto eco quelle di Gigi Buffon, che ha parlato di una "passione che mi divora" ma ha ribadito la necessità di lasciare spazio a volti nuovi dopo il fallimento della qualificazione.