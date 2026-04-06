Controlli nella periferia orientale di Napoli: carabinieri sequestrano pistola Ecco il bilancio dell'attività pasquale

Servizio straordinario di controllo del territorio per i carabinieri della compagnia di Napoli Poggioreale.

Alle prime luci dell’alba il bilancio conta 71 persone identificate, 34 veicoli controllati, 14 contravvenzioni elevate e 6 persone segnalate per uso personale di droga.

3 le persone denunciate.

Un 31enne, sorpreso alla guida senza patente è stato denunciato perché recidivo nel biennio. In via Bartolo Longo nei pressi di un parcheggio, i carabinieri hanno denunciato un 76enne. L’uomo, dall’atteggiamento sospetto, si aggirava tra le auto in sosta. Al momento del controllo è stato trovato in possesso di 2 coltelli pieghevoli, una forbice, una lima e una chiave a brugola.

Denunciato anche il titolare di un market di San Giovanni A Tedduccio. Il personale dell’Enel, intervenuto con i militari, ha costatato la manomissione del contatore elettrico. Dovrà rispondere di furto aggravato.

Controllati anche in 4 attività tra bar e ristoranti. Il personale dell’Asl di Napoli ha elevato 5 sanzioni per un totale di 33mila euro.

Controlli a tappeto anche nelle aree pubbliche dei rioni popolari e popolosi della periferia orientale della città partenopea.

Siamo nel rione villa. I carabinieri pattugliano le strada quando un portone spalancato con la luce accesa cattura la loro attenzione. Entrano, non c’è nessuno. Controllano anche il seminterrato e qui, all’interno di un mattone forato, una pistola con matricola abrasa e 7 proiettili.

Altro sequestro, questa volta in via Crisconio. All’interno di una Fiat 126 fuori uso, 200 grammi di marijuana nascosta in una busta.