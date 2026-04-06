Guida sicura: Pasqua di controlli della polizia a Frattamaggiore

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio del comune di Frattamaggiore.
In particolare, gli agenti del commissariato di Frattamaggiore hanno identificato 150 persone, controllato 52 veicoli, contestato 8 violazioni del codice della strada ed elevato sanzioni amministrative per un totale di 450 euro.
Ancora, gli operatori hanno controllato un esercizio commerciale il cui titolare è stato sanzionato per occupazione abusiva di suolo pubblico ed hanno, altresì, denunciato un uomo per millantato credito a seguito di un intervento presso il locale ospedale.