IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Chicche De Maggio Davvero Conte andrà via per le critiche ricevute?

Valter De Maggio, direttore di Radio Kiss Kiss Napoli, ha detto due cose che voglio segnalarvi. La prima inquietante: "Prima del 10 giugno non sapremo chi allenerà il Napoli. Non dovete sorprendervi se molti giornalisti fanno tanti nomi, perché il Napoli lavora su più profili. Sarà una decisione ponderata, fatta con calma". Se fosse davvero così, ci potete giurare che il Napoli si ridurrà all'ultimo momento. La seconda imbarazzante: "Un po' di opinionisti, diversi colleghi e anche una piccola parte della tifoseria tanto che hanno fatto, tanto che hanno rotto le scatole a Conte, alla fine Conte se ne va". Mi sento osservato.