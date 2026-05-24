Compleanno De Laurentiis, gli auguri di mister Conte e del capitano Di Lorenzo 77 anni per Aurelio De Laurentiis: video di auguri per lui sui canali del Napoli

Il Presidente della SSC Napoli, Aurelio De Laurentiis, compie quest'oggi 77 anni. In attesa di vedere la sua squadra scendere in campo, alle 18:00 di questa domenica, il patron del club azzurro ha ricevuto un video - pubblicato sui canali ufficiali della società - con gli auguri di tanti personaggi a lui legati.

Da Malagò a Verdone, passando chiaramente per Conte e Di Lorenzo, con anche Maurizio De Giovanni, Gigi D'Alessio, Serena Rosi e Sal Da Vinci. Presenti anche gli ex azzurri Josè Maria Callejon, Fabio e Paolo Cannavaro e Faouzi Ghoulam.

Compleanno De Laurentiis: gli auguri di Conte e Di Lorenzo

Anche Conte e Di Lorenzo si uniscono agli auguri da rivolgere al presidente De Laurentiis, con la speranza di regalargli un esito positivo nella partita di oggi contro l'Udinese.

«Tanti auguri Presidente, sono 77. Dirle altri 100 di questi giorni mi sembra esagerato (ride n.d.r.), anche se potrebbe riuscirci vista la sua forza ed energia. Lo festeggi insieme alla sua famiglia e a noi nel Napoli: un grande abbraccio e buon compleanno», questi gli auguri di Antonio Conte.

«Presidente volevo farle tantissimi auguri di buon compleanno a nome mio e di tutta la squadra. Le auguriamo un giorno bellissimo con la sua famiglia. Negli ultimi anni le abbiamo regalato qualche successo, speriamo anche nei prossimi di poter festeggiare insieme qualcosa di importante. Sempre forza Napoli», così il capitano Giovanni Di Lorenzo.