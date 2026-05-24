Napoli-Udinese, l'ultimo valzer: la probabile formazione di Conte

Il Napoli si prepara a scendere in campo al Maradona contro l'Udinese: queste le probabili scelte

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Con ogni probabilità, la gara di oggi contro l'Udinese sarà quindi l'ultima di Antonio Conte in azzurro. Il Napoli scende in campo al Maradona per confermare il secondo posto in campionato dinanzi al proprio pubblico. Queste le probabili formazioni

Napoli.  

Il Napoli si prepara a scendere in campo per l'ultima partita di questa stagione 2025/26. Una gara allo Stadio Diego Armando Maradona contro l'Udinese per mantenere il secondo posto e chiudere positivamente questo cammino in campionato. Una stagione complessa, segnata da tante assenze, che gli azzurri puntano comunque a chiudere alle spalle dell'Inter capolista

Dopo la vittoria per 0-3 in trasferta contro il Pisa, il Napoli vuole festeggiare il secondo posto davanti ai propri tifosi. È una gara che sa anche di potenziali addii, in primis quello di Antonio Conte, con cui si apriranno scenari per il futuro. 

Napoli-Udinese: le scelte di Conte per l'ultima in azzurro

Con ogni probabilità, la gara di oggi contro l'Udinese sarà quindi l'ultima di Antonio Conte in azzurro. Le strade del tecnico leccese e del Napoli potrebbero infatti separarsi e lasciare spazio a nuove storie da scrivere per entrambi. Per la sfida di oggi al Maradona, Conte dovrebbe confermare - in continuità rispetto a Pisa - Alex Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno a completare la linea difensiva. 

Lobotka e McTominay pedine inamovibili del centrocampo azzurro, con Politano - che torna dopo la squalifica - e Spinazzola sulle corsie laterali. Dovrebbero essere confermati anche Elmas a destra, con Alisson a sinistra alle spalle di Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

La probabile formazione dell'Udinese di Runjaic

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Atta, Arizala; Buksa, Davis. All. Runjaic.

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