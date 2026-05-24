Napoli-Udinese, l'ultimo valzer: la probabile formazione di Conte Il Napoli si prepara a scendere in campo al Maradona contro l'Udinese: queste le probabili scelte

Il Napoli si prepara a scendere in campo per l'ultima partita di questa stagione 2025/26. Una gara allo Stadio Diego Armando Maradona contro l'Udinese per mantenere il secondo posto e chiudere positivamente questo cammino in campionato. Una stagione complessa, segnata da tante assenze, che gli azzurri puntano comunque a chiudere alle spalle dell'Inter capolista.

Dopo la vittoria per 0-3 in trasferta contro il Pisa, il Napoli vuole festeggiare il secondo posto davanti ai propri tifosi. È una gara che sa anche di potenziali addii, in primis quello di Antonio Conte, con cui si apriranno scenari per il futuro.

Napoli-Udinese: le scelte di Conte per l'ultima in azzurro

Con ogni probabilità, la gara di oggi contro l'Udinese sarà quindi l'ultima di Antonio Conte in azzurro. Le strade del tecnico leccese e del Napoli potrebbero infatti separarsi e lasciare spazio a nuove storie da scrivere per entrambi. Per la sfida di oggi al Maradona, Conte dovrebbe confermare - in continuità rispetto a Pisa - Alex Meret tra i pali, con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno a completare la linea difensiva.

Lobotka e McTominay pedine inamovibili del centrocampo azzurro, con Politano - che torna dopo la squalifica - e Spinazzola sulle corsie laterali. Dovrebbero essere confermati anche Elmas a destra, con Alisson a sinistra alle spalle di Hojlund.

NAPOLI (3-4-2-1): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno; Politano, Lobotka, McTominay, Spinazzola; Elmas, Alisson Santos; Hojlund. All. Conte.

La probabile formazione dell'Udinese di Runjaic

UDINESE (3-5-2): Okoye; Kabasele, Kristensen, Solet; Ehizibue, Miller, Karlstrom, Atta, Arizala; Buksa, Davis. All. Runjaic.