Napoli-Udinese, il gol di Hojlund e l’abbraccio di Conte con la città Il Napoli vince contro l'Udinese per 1-0 e conferma il secondo posto in campionato

Un grande abbraccio tra Conte ed i tifosi presenti allo Stadio Diego Armando Maradona è l’istantanea di questa sera al termine di Napoli-Udinese. Gli azzurri hanno confermato il secondo posto in classifica, chiudendo la stagione alle spalle dell’Inter capolista.

«Avete onorato la maglia in casa e in trasferta, anche quando non c’è stato il nostro aiuto. Oggi al mister ed alla squadra dalla Curva A il giusto tributo», questo lo striscione esposto dai tifosi poco prima del triplice fischio.

Applausi, abbracci e grande emozione, soprattutto per salutare Antonio Conte, che in conferenza stampa ha confermato il suo addio anticipato dal club azzurro.

Napoli-Udinese, il resoconto della partita

Un’ultima giornata di campionato che regala al Napoli di fatto la conferma del secondo posto in classifica. Basta una sola rete agli azzurri di Antonio Conte per conquistare i tre punti e mantenere il posizionamento conquistato nelle precedenti settimane. È di Rasmus Hojlund la firma nel primo tempo: un lancio illuminante di Kevin De Bruyne trova un varco per il danese che batte Okoye.

La sfortuna, però, al netto del risultato non sembra abbandonare Antonio Conte, bensì seguire gli azzurri fino all’ultima partita di questa stagione segnata da assenze ed infortuni. Già dal prepartita, infatti è arrivata la notizia dell’assenza di Buongiorno e Spinazzola per trauma contusivo al ginocchio. Nel corso del primo tempo della gara, fuori anche Alisson Santos, per un problema al flessore, e Stanislav Lobotka sempre per un problema muscolare.

Assenze che confermano le difficoltà di tutta la stagione, ma che non compromettono la partita del Napoli, che riesce comunque a conquistare i tre punti.

Il tabellino della partita tra Napoli e Udinese

NAPOLI (3-4-2-1):

Meret (81' Contini); Di Lorenzo, Rrahmani, Olivera (45' st Juan Jesus); Politano (81' st Mazzocchi), McTominay, Lobotka (38' Gilmour), Gutierrez; Elmas, Alisson (10' De Bruyne); Hojlund.

Allenatore: Conte.

UDINESE (3-5-2):

Okoye; Kristensen (60' Bertola), Kabasele (65' espulso), Solet; Ehizibue, Piotrowski (55' Gueye), Karlstrom (59' Buska), Miller, Zemura (80' Mlacic); Atta, Davis (80' Zarraga).

Allenatore: Runjaic.

ARBITRO: Zanotti di Rimini.

RETE: 24' pt Hojlund.