Un video falso con la voce di padre Maurizio Patriciello: "Attenzione"

Un video commerciale, con la voce falsificata dall'intelligenza artificiale e l'immagone di padre Maurizio Patriciello sta circolando in rete, allo scopo di pubblicizzare alcuni prodotti.
A darne notizia urgente e con profonda amarezza è stato lo stesso sacerdore anticamorra, attualmente sotto scorta dopo le continue minacce di morte della camorra.
"Ho già provveduto a segnalare la pagina e domani andrò a denunciare il grave episodio. Fate attenzione. Un video realizzato da disonesti delinquenti con l'ntelligenza artificiale.
Inutile dire che è solo una truffa ai danni della povera gente. La pagina facebook è MedScope. Per favore fate circolare questa mia smentita. Aiutiamo i più fragili a non cadere in queste trappole. Domani vado a denunciare. Vi ringrazio. Dio vi benedica".
Attestazioni di soldarietà e affetto al parroco della chiesa di San Paolo Apostolo nel quartiere Parco Verde di Caivano sono arrivare da ogni parte.