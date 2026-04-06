Conte: "Vittoria che ci dà fiducia, passo importante per la Champions" L'allenatore azzurro: devo ringraziare i ragazzi, bravi a battere il Milan nonostante le assenze

"Siamo tornati al secondo posto superando il Milan e per questo devo ringraziare i ragazzi, che in un momento difficile per risultati e assenze hanno risposto presente". Antonio Conte, ai microfoni di Dazn, ha commentato così nel post gara la vittoria per 1-0 contro il Milan al "Maradona".

"Questa vittoria ci lascia tanto entusiasmo e fiducia. Non dimentichiamo che se siamo lì è per merito dei ragazzi che hanno sopperito alle tante assenze che ci sono state quest'anno. Questa squadra è stata straordinaria proprio nel momento delle tante assenze. Quando altri avrebbero perso la rotta - ha detto l'allenatore dei partenopei -, noi invece l'abbiamo mantenuta. Oggi continuiamo un percorso nel quale, recuperando alcuni giocatori, ho anche la possibilità di ruotare e fare delle scelte differenti. Abbiamo fatto un passo importante per la qualificazione in Champions League, c'è da confermare questa posizione in classifica sapendo che l'Inter sta meritando il primo posto".

Non è mancato poi una risposta sull'eventuale sogno tricolore: "Scudetto? Siamo realisti e sappiamo di non poter sbagliare mai, sperando che l'Inter invece possa fare più di un passo falso. È sicuramente difficile che questo accada, ma dobbiamo continuare ad avere la voglia di difendere lo scudetto fino alla fine, cosa che in alcuni momenti non siamo riusciti a fare", le parole dell'allenatore azzurro.