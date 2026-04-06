Allegri mastica amaro: "Subìto qualche ripartenza, gara decisa da un episodio" L'allenatore rossonero: partita con poche occasioni, il Napoli è stato bravo

"Complessivamente i ragazzi hanno fatto una buona partita, abbiamo subito qualche ripartenza di troppo su palloni persi in modo banale. Tecnicamente abbiamo sbagliato qualche scelta, cosa che nel calcio di oggi paghi". Così, ai microfoni di Daz, Massimiliano Allegri commenta la sconfitta al "Maradona".

"Una partita con poche occasioni decisa da un episodio dove il Napoli è stato bravo. Già nel primo tempo avevamo avuto delle situazioni dove potevamo, o essere più veloci, soprattutto nelle conclusioni in porta. Nkunku e Fullkrug? Hanno fatto una buona partita. Christopher ha lavorato bene per la squadra, anche se poteva fare gol nelle occasioni che ha avuto. Il calcio è fatto però da queste situazioni dove stasera noi abbiamo peccato. Dobbiamo rimanere sereni - le parole di Allegri -, abbiamo ancora delle partite a disposizione per raggiungere il nostro obiettivo. Il terzo posto attuale? Non siamo mai stati in lotta per lo scudetto, soprattutto per il grande vantaggio accumulato dall'Inter. Siamo perfettamente dentro il nostro obiettivo, adesso pensiamo alla partita con l'Udinese e a mantenere il vantaggio che abbiamo sul quarto posto", il commento dell'allenatore rossonero.