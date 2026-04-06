Il Napoli vince contro il Milan grazie a Politano e conquista il secondo posto Azzurri a -7 dall'Inter: al "Maradona" gli uomini di Conte centrano il sorpasso

Il Napoli supera il Milan con una rete di Politano nel secondo tempo e conquista il secondo posto, piazzandosi a 7 punti dall'Inter capolista.

Partenopei che portano a casa i tre punti nonostante le difficoltà dell'ultimo minuto, con il forfait di Hojlund, bloccato da un attacco influenzale. Giovane titolare, ma la manovra offensiva deve fare i conti con la mancanza di un punto di riferimento, vista anche la concomitante assenza di Lukaku.

Prima frazione di gioco che si chiude con pochi guizzi e una partita tutto sommato poco entusiasmante. Il Napoli, anche grazie ai cambi di Conte (Alisson per Giovane e Politano per Spinazzola) inizia a macinare sempre più gioco e occasion.

Al minuto 33 Olivera mette un cross, De Winter sporca la traiettoria ma irrompe Politano che fulmina Maignan. Milan incapace di imbastire una reazione degna di questo nome, con azioni significative.