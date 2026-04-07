Vomero, viale Raffaello: ennesimo raid vandalico Bretella mai realizzata: ad opporsi è stato sempre il partito dei Verdi

"Viale Raffaello al Vomero è stato stanotte al centro dell’ennesimo raid vandalico con il danneggiamento di numerose autovetture in sosta.

Purtroppo non è la prima volta che la delinquenza opera tranquillamente sia di giorno che di notte lungo questa arteria densamente abitata, ma che, essendo cieca, terminando con un muro, con accesso e uscita solo attraverso viale Michelangelo, non è al centro di un costante transito veicolare se non di quello dei soli residenti né oggetto di costanti controlli".

A intervenire sui gravi problemi di sicurezza di viale Raffaello è ancora una volta Gennaro Capodanno, presidente del Comitato Valori collinari, già presidente della Circoscrizione Vomero

"Il tutto - puntualizza Capodanno - perché da oltre 50 anni nei cassetti polverosi di palazzo San Giacomo giace un progetto per la realizzazione di una bretella di collegamento tra via Tito Angelini e viale Raffaello stesso. Progetto che, tra l’altro, allevierebbe il traffico lungo via Morghen e via Scarlatti, però da sempre osteggiato da un comitato dei residenti di San Martino e segnatamente dal partito dei Verdi.

Eppure - sottolinea Capodanno - sono proprio alcuni esponenti di questo partito che oggi, di fronte all’ennesimo atto delinquenziale, si ergono a difensori dei residenti, accusando pretestuosamente il Governo nazionale invece che il Comune di Napoli, sindaco Manfredi e assessore alla polizia municipale e alla legalità De Iesu in testa.

Tutto ciò senza tenere conto del fatto che il partito Alleanza Verdi e Sinistra da lustri fa parte della maggioranza che malgoverna il capoluogo partenopeo e che, tra l’altro, non ha mai preso in carico i problemi segnalati dai residenti di viale Raffaello, risolvendoli anche con la realizzazione della richiamata bretella oltre con un costante controllo diurno e notturno della polizia urbana".

Sulla vicenda evidenziata Capodanno richiama l'attenzione del Prefetto, del Questore e del Sindaco di Napoli per i provvedimenti di rispettiva competenza atti a garantire la sicurezza dei residenti di viale Raffaello.