Porta Capuana a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato

La polizia ha arrestato un 58enne di origini algerine, irregolare sul territorio nazionale per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.
Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Carriera Grande, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona che si è poi allontanata in direzione Piazza Garibaldi, facendo perdere le proprie tracce.
I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto l’indagato e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di 4 stecche di hashish del peso complessivo di circa 10 grammi e di 10 euro.