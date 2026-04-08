Porta Capuana a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato Manette per un 58enne di origini algerine

La polizia ha arrestato un 58enne di origini algerine, irregolare sul territorio nazionale per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato Vicaria-Mercato, nel transitare in via Carriera Grande, hanno notato un uomo che, in cambio di una banconota, ha ceduto qualcosa ad un'altra persona che si è poi allontanata in direzione Piazza Garibaldi, facendo perdere le proprie tracce.

I poliziotti, prontamente intervenuti, hanno raggiunto l’indagato e, con non poche difficoltà e dopo una colluttazione, lo hanno bloccato, trovandolo in possesso di 4 stecche di hashish del peso complessivo di circa 10 grammi e di 10 euro.