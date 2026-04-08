In sella allo scooter con la droga: scappa ma viene raggiunto e arrestato Le manette sono scattate ai polsi di un 24enne

La polizia ha arrestato un 24enne napoletano, per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e resistenza a pubblico ufficiale.

Gli agenti del commissariato San Carlo Arena e dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare in via Santa Maria ai Monti, hanno notato un uomo a bordo di uno scooter che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nel tentativo di eludere il controllo.

Ne è nato un breve inseguimento finché non è stato raggiunto e, con non poche difficoltà, bloccato dagli operatori e trovato in possesso di 355 grammi circa di marijuana e 150 grammi circa di hashish.

Inoltre, essendovi fondato motivo di ritenere che potessero esservi ulteriori elementi in ordine ai fatti per i quali si stava procedendo, i poliziotti hanno controllato l’abitazione del prevenuto, dove hanno rinvenuto 410 grammi circa di marijuana e 125 grammi circa di hashish.