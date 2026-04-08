Piazza Bellini a Napoli: sorpreso con la droga e arrestato Nei guai un 29enne originario di Capo Verde

La polizia ha arrestato un 29enne originario di Capo Verde, per detenzione illecita di sostanze stupefacenti.

In particolare, gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in piazza Bellini, hanno notato due uomini seduti su una panchina. In quel momento, uno di essi ha ceduto all’altro qualcosa in cambio di una banconota.

Gli agenti, prontamente intervenuti, li hanno raggiunti e bloccati, trovando il 29enne in possesso di 4 stecche di hashish del peso di circa 8 grammi, 3 bustine di marijuana del peso di circa 3 grammi e di 280 euro, suddivisi in banconote di vario taglio. L'acquirente, invece, è stato trovato in possesso di una stecca di hashish appena acquistata.