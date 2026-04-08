"La sua posizione Tari risulta irregolare": attenzione alla truffa via sms Il messaggio fraudolento ricevuto da alcune persone sul cellulare: scattano le segnalazioni

Il Comune di Napoli informa i cittadini che stanno circolando SMS ingannevoli che segnalano false irregolarità nella tassa sui rifiuti e invitano a contattare un numero telefonico a pagamento. Si tratta di un tentativo di phishing per rubare dati personali o addebitare costi elevati.

Il messaggio riporta frasi come: “La posizione Tari risulta irregolare. È richiesto un suo tempestivo contatto al numero 89347716 per evitare aggravamenti”.

In una nota, Palazzo San Giacomo ricorda che "il numero 89347716 è una numerazione a tariffazione speciale e ad alto costo, chiamando si corre il rischio di sottrazione di credito o di dati personali, il Comune di Napoli non invia SMS per comunicazioni sulla TARI e non richiede contatti urgenti tramite numeri a pagamento, le comunicazioni ufficiali avvengono solo tramite canali istituzionali".

Dopo la segnalazione di alcuni cittadini che hanno ricevuto il messaggio fraudolento, il Comune di Napoli fornisce alcuni consigli utili: