Bacoli: L’esercito dei pusher incensurati, carabinieri arrestano 3 ragazzi Saranno complessivamente 216 i grammi di hashish sequestrata

Ormai il dato è oggettivo e consolidato. La droga passa anche nelle mani degli incensurati. Ragazzi che vogliono qualche soldo in più in tasca o disoccupati che tentano di sbarcare il lunario. Il pusher indossa le vesti di insospettabili ma è ovvio che dietro ci sia sempre la criminalità organizzata che muove i fili dello spaccio tra i vicoli della città.



Questa volta siamo a Bacoli, è pomeriggio e i militari della compagnia di Pozzuoli percorrono via Mercato di Sabato quando 3 ragazzi catturano la loro attenzione. I 3 hanno 18 e 22 anni. Il più piccolo dice di essere uno studente universitario, l’altro è operaio mentre l’ultimo è disoccupato. Sembrano bravi ragazzi ma sono troppo agitati: parte la perquisizione. Nelle loro tasche qualche dose hashish e diverse banconote di piccolo taglio. Il sequestro spinge i carabinieri ad estendere la perquisizione anche nelle abitazioni dei 3 incensurati e lì troveranno altra droga e altri soldi.

Saranno complessivamente 216 i grammi di hashish sequestrata e 870 gli euro ritenuti provento del reato. A far compagnia a droga e soldi anche bustine e diverso materiale per il confezionamento dello stupefacente. I 3 sono stati arrestati e trasferiti in carcere, ci vorrà molto più degli 870 euro per le spese legali.