Mi intenerisce questo globo virtuale di tifosi azzurri tutti ringalluzziti dalla più che remota possibilità - niente di più di una boutade giornalistica - che la loro squadra del cuore possa ancora vincere lo scudetto. Una moltitudine di appassionati si sono improvvisamente trasformati in raffinati ragionieri, quando fino al giorno prima il massimo calcolo effettuato nella loro vita era stato contarsi le dita di una sola mano. Tre sconfitte dell'Inter e un filotto di vittorie e il gioco è fatto. Che vuoi che ci voglia! Qualcuno dovrebbe ricordare loro che quando tutto manca ci penserebbe chi di dovere a fermare il Napoli.
IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Il guastafeste
Tre sconfitte dell'Inter e un filotto di vittorie e il gioco è fatto ma non è facile...
Napoli.