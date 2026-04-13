Frattamaggiore e Acerra: controlli della polizia Reparto prevenzione crimine Campania in campo

La polizia ha effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio a Frattamaggiore e ad Acerra.

In particolare, gli agenti dei commissariati di Frattamaggiore e di Acerra, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 124 persone, di cui 20 con precedenti di polizia, controllato 68 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo; sono state, altresì, contestate 4 violazioni del codice della strada, elevando sanzioni amministrative per un totale di circa 5.300 euro. Infine, sono state controllate 4 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.