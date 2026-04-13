Posillipo: non si ferma all’alt: raggiunto e arrestato dalla polizia Nei guai un 20enne della provincia di Avellino

La polizia ha arrestato un 20enne della provincia di Avellino per lesioni a pubblico ufficiale e fuga pericolosa.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, nel transitare in via Posillipo, hanno notato una vettura con a bordo il giovane che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia, nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un breve inseguimento finché il 20enne non è stato raggiunto dagli operatori e bloccato con non poche difficoltà.

L’indagato è stato alla fine arrestato. Contestata inoltre una violazione del codice della strada per guida con patente sospesa.