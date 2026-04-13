Lavoro sommerso e sicurezza: pugno duro dei carabinieri nel napoletano Sanzione di 8mila euro per due imprenditori

I carabinieri della stazione di Forio insieme ai militari del nucleo ispettorato del lavoro hanno effettuato un servizio a largo raggio per monitorare il lavoro sommerso e la corretta applicazione della normativa di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro negli esercizi commerciali della cittadina.

Due le attività controllate. Durante l’ispezione i militari hanno costatato, per entrambe le attività, la presenza di difformità sui luoghi di lavoro, mancata formazione del personale e la presenza di un lavoratore “in nero”.

I titolari, denunciati, dovranno rispondere di luoghi di lavoro non conformi, omessa formazione dei lavoratori e omessa sorveglianza sanitaria.

Ad aggiungersi per i due imprenditori la sospensione dell’attività imprenditoriale per il lavoro irregolare e una sanzione amministrativa di circa 8mila euro l’uno.