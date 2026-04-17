Case nuove a Napoli: sorpresi con la droga e arrestati Manette per un 42enne napoletano e una 39enne siciliana

La polizia ha arrestato un 42enne napoletano ed una 39enne palermitana per detenzione illecita ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Gli agenti dell’ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico, hanno notato, all’interno di uno stabile, i due che, alla loro vista hanno tentato di allontanarsi per eludere il controllo; in quei frangenti, l’uomo si è disfatto di una bustina, lanciandola all’interno di un cestino dei rifiuti.

I poliziotti, prontamente intervenuti, li hanno raggiunti e bloccati, trovando il 42enne in possesso di 85 euro, suddivisi in banconote di diverso taglio, mentre la 39enne è stata trovata in possesso di 23 involucri di cocaina/crack per un peso complessivo di circa 5 grammi e di 43 euro.

Inoltre, gli operatori hanno recuperato la bustina dal cestino al cui interno hanno rinvenuto altri 140 involucri della stessa sostanza per un peso complessivo di circa 26 grammi.