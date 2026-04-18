Accoltellò un 16enne durante una lite a Casoria: arrestato minorenne Dovrà rispondere di tentato omicidio

I carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di Casoria hanno eseguito un’ordinanza cautelarenei confronti di un minore residente a Napoli, incensurato, in quanto ritenuto responsabile del reato di tentato omicidio aggravato e porto abusivo di arma da taglio.

Il provvedimento scaturisce da un’accurata attività d’indagine in seguito all’accoltellamento di un sedicenne avvenuto nella nottata del 20 ottobre 2024 presso il parco commerciale denominato “Multibit” di Casoria.

In particolare, gli investigatori, grazie all’attenta analisi dei filmati di videosorveglianza del luogo, all’escussione di tutte le persone informate sui fatti e a una meticolosa attività di ricostruzione degli eventi avvenuta anche con modalità tecnica, sono riusciti ad acclarare che quella sera la vittima si era interposta al fine di sedare una lite iniziata per futili motivi tra alcuni giovani, ricevendo dal minorenne un fendente all’addome. In seguito all’evento il responsabile si era allontanato dal luogo facendo perdere le proprie tracce.

Il minore, dopo le formalità di rito, è stato associato presso l’Istituto Penale Minorile di Nisida, in attesa di interrogatorio di garanzia da parte del GIP.