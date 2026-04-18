Napoli, 27enne in ospedale con ferite da taglio a gamba e torace Sarebbe stato vittima di una rapina a via dei Ponti Rossi

Saranno le indagini dei carabinieri a chiarire dinamica e movente del ferimento di un 27enne, arrivato in ospedale con diverse lesioni.

In particolare i militari della stazione Napoli Capodimonte, intorno alle 20 di ieri, sono intervenuti nel pronto soccorso dell’ospedale CTO. Poco prima un 27enne incensurato si era presentato con ferite multiple da taglio al torace e alla gamba. La vittima riportava anche “traumi multipli cranio facciale con frattura spalla destra e pneumotorace”.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il 27enne sia stato vittima di una rapina a via dei Ponti Rossi.

Indagini in corso da parte dei carabinieri che sono impegnati nel ricostruire l’esatta dinamica della vicenda ed appurare le responsabilità. Al vaglio anche eventuali immagini registrate dai sistemi di video sorveglianza che potrebbero aver catturato elementi utili.