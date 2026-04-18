Napoli: tentata truffa dopo la rapina in banca, ecco cosa è accaduto Donna contattata da finti carabinieri

La truffa del finto maresciallo trova terreno fertile a Napoli, dopo la rapina al Vomero. I carabinieri, quelli veri stanno indagando su un grave episodio.

Che cosa sarebbe successo. Un uomo spacciandosi come maresciallo dei carabinieri ha contattato telefonicamente una donna nella zona di Posillipo. Le ha in pratica comunicato di essere impegnato nelle attività di indagini relative alla rapina avvenuta a Piazza medaglie d'oro nell'Istituto bancario Credit agricole.

Con insistenza voleva sapere se la donna avesse in casa gioielli e denaro contante. Il tutto è avvenuto tramite lo spoofing e quindi sullo smartphone della donna compariva il numero della stazione carabinieri.

La vittima dopo essersi insospettita ha interrotto la telefonata, contattando immediatamente il 112 da un altro telefonino che aveva in casa. Sull'accaduto indagano i carabinieri.