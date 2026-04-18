Persona scomparsa tra Terzigno e Poggiomarino, ricerche in corso Ore di apprensione nel vesuviano, da stanotte carabinieri sulle tracce dell'uomo

Ore di apprensione i tutta l'area vesuviana. Da questa notte sono in corso le ricerche di una persona scomparsa tra Terzigno e Poggiomarino. I controlli sono tuttora in corso. Si tratta di un uomo, ma al momento le autorità non hanno diffuso le generalità. Mantenendo il massimo riserbo sulla vicenda. Sul campo sono impegnati i militari del carabinieri, in particolare il Gruppo di Torre Annunziata. Sono loro che stanno coordinando le operazioni di ricerca sin dalle prime ore della notte. A supporto delle attività anche i Vigili del Fuoco e unità cinofile specializzate. Sono impegnate a scandagliare l’area alla ricerca di indizi utili. Da quanto si apprende, nel corso delle ricerche sarebbero già emerse alcune tracce ritenute di interesse investigativo.Gli inquirenti mantengono il più stretto riserbo. Le operazioni proseguono senza sosta, mentre cresce l’attenzione sul territorio in attesa di sviluppi.