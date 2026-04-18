IL PIZZINO di Gerardo Casucci: Altrimenti fallimentare Continuo a non capire tutto questo fermo blaterare di un Antonio Conte sul piede di partenza...

Continuo a non capire tutto questo fermo blaterare di un Antonio Conte sul piede di partenza. Ovvero sulla possibilità - chissà perché votata da molti - della permanenza a oltranza del tecnico salentino. Sempre e comunque, a dispetto del gioco e, perfino, dei risultati. In realtà le cose stanno un po' più dimessamente. Il Napoli è alla ricerca del suo stile (leggasi modulo) e della sua identità, presente e futura. Niente e nessuno ci verrà a dire che bastava così poco per raggiungere la meta suprema, eppure così era. Qualche colpo alla botte e qualche colpo al cerchio - arbitri, società e federazione - avrebbero forse salvato una annata altrimenti fallimentare.