Tragedia sul lavoro a Napoli, muore operaio nel cantiere della gioielleria Il dramma in via Dei Mille. Da chiarire se l'operaio sia stato vittima di un incidente o di malore

Tragedia sul lavoro questa mattina a Napoli nel quartiere Chiaia a Napoli, dove un operaio, 45enne napoletano, ha perso la vita all’interno del cantiere per la ristrutturazione della gioielleria Monetti in via Dei Mille.

Sul posto un'ambulanza del 118 e gli agenti della polizia di Stato. Ma i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell'uomo. Il locale - oggetto dell'intervento - è stato sottoposto a sequestro. Resta da chiarire se l'operaio che ha perso la vita sia stato vittima di un malore improvviso che non gli ha dato scampo oppure se si sia verificato un incidente.

Sono in corso in queste ore i rilievi del caso da parte degli inquirenti e dei sanitari immediatamente intervenuti nel negozio. Informata la magistratura che ha avviato una inchiesta per stabilire con esattezza cosa sia avvenuto all'interno del cantiere della gioielleria.