VIDEO | Reagisce al furto dello scooter, trascinato sull'asfalto: braccio rotto Due balordi in azione all'esterno di un supermercato. Borrelli: criminalità senza scrupoli

Tentato furto di uno scooter all’esterno di un supermercato sulla Circumvallazione di Casoria, in provincia di Napoli.

Il video, postato dal deputato Francesco Emilio Borrelli, mostra due persone che entrano in azione in pieno giorno, provando a portare via un motociclo. Ad accorgersi del tentativo, però, è un ragazzo di colore con la pettorina gialla che blocca i malviventi, i quali riescono a divincolarsi e lo trascinano sull’asfalto.

Il malcapitato avrebbe riportato la frattura di un braccio.

“Ha dimostrato grande coraggio, un gesto eroico”, il messaggio del deputato che ha denunciato come la criminalità non si faccia scrupoli ad agire anche in pieno giorno, sotto gli occhi di tanti testimoni.

"Se questi due balordi fossero stati armati la situazione avrebbe preso una piega sicuramente peggiore. Purtroppo siamo dinanzi a criminali che non temono più nulla e rubano anche alla luce del sole, senza timore delle conseguenze. Dobbiamo stroncare quest’idea di impunità che dilaga tra i malviventi e fermare ad ogni costo questa escalation, i nostri cittadini sono stanchi di subire", il monito di Borrelli.