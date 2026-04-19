Ciro, morto sul lavoro a Chiaia. Il cordoglio del Comune: "Basta tragedie" Marciani: la sicurezza nei cantieri deve essere una precondizione di dignità

"Esprimo il più profondo cordoglio alla famiglia di Ciro Mennella, che ha perso la vita questa mattina in un ennesimo incidente sul lavoro. Non ci sono parole adeguate per descrivere il dolore di fronte a una vita spezzata mentre si compie il proprio dovere; ogni morte sul lavoro rappresenta una ferita insanabile per la nostra comunità e una sconfitta per l’intera società civile. Napoli non può e non deve abituarsi a queste tragedie. Restiamo in attesa che le autorità competenti facciano piena luce sulla dinamica dell’incidente e accertino eventuali responsabilità". A dirlo, in una nota, l'assessore al lavoro del Comune di Napoli, Chiara Marciani.

"Al di là degli accertamenti giudiziari, continua l’urgenza di un impegno collettivo ancora più stringente. La sicurezza nei cantieri e in ogni luogo d'impiego deve essere una precondizione di dignità. Come amministrazione, continueremo a profondere ogni sforzo possibile per promuovere la cultura della prevenzione con le sigle sindacali e gli organi di vigilanza. La sicurezza sul lavoro deve diventare l’ossessione positiva di chiunque operi sul territorio: non si può uscire di casa per guadagnarsi da vivere e non farvi più ritorno", la presa di posizione dell'esponente di giunta.