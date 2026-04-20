Sottrae un telefono cellulare ad una donna: bloccato e arrestato

La polizia ha arrestato un 56enne napoletano, con precedenti anche specifici, per furto con strappo.
Gli agenti del commissariato Decumani, sono intervenuti in via dei Tribunali per la segnalazione di un uomo che aveva appena strappato dalle mani il telefono cellulare ad una donna.
I poliziotti, grazie alle descrizioni fornite dalla vittima, hanno prontamente individuato e bloccato il 56enne in via San Paolo trovandolo in possesso del cellulare rubato poco prima alla stessa.
Per questi motivi l’indagato è stato arrestato mentre la refurtiva riconsegnata alla legittima proprietaria.