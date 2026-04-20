Rapina al Vomero, la sicurezza "che ha funzionato": ecco tutte le ...falle La nota di Crédit Agricole difende procedure e impianti, ma i fatti raccontano altro

La filiale di piazza Medaglie d’Oro, a Napoli, riapre e la banca affida a una lunga nota la propria linea difensiva: i sistemi avrebbero funzionato, l’allarme sarebbe partito nei tempi previsti, l’arrivo delle forze dell’ordine avrebbe limitato conseguenze peggiori. È una ricostruzione ordinata, quasi rassicurante. Ma è proprio mettendo in fila i passaggi indicati dall’istituto che affiorano le domande più scomode. Perché una sicurezza davvero efficace non si giudica soltanto dal fatto che abbia registrato un evento, bensì dalla capacità di impedirlo, rallentarlo, contenerlo. E qui l’evento si è compiuto quasi per intero.

Il primo varco

Le immagini dell’assalto, rilanciate anche dai media nazionali, mostrano tre uomini entrare nell’istituto senza apparenti ostacoli. La banca replica che i sensori, monitorati 24 ore su 24, sarebbero scattati in meno di un minuto e che la control room avrebbe avvisato le forze dell’ordine circa due minuti dopo l’ingresso dei rapinatori. Ma è proprio questo il punto. Se tre uomini armati riescono a varcare l’accesso, prendere il controllo dell’ambiente e avviare l’azione criminale prima che il sistema produca un effetto concreto sul campo, allora la protezione ha funzionato soltanto in chiave notarile, non preventiva. Ha visto, ha registrato, ha segnalato. Non ha fermato.

La differenza non è lessicale. In una filiale esposta, soprattutto in una banca che custodisce cassette di sicurezza, il tema non è solo l’allarme, ma il ritardo imposto all’aggressore. Una bussola efficace, un accesso segmentato, un filtro realmente ostativo dovrebbero guadagnare minuti preziosi. Qui, invece, il racconto ufficiale certifica l’opposto: l’ingresso non è stato impedito e l’iniziativa è rimasta interamente nelle mani della banda nei minuti decisivi.

La cronologia che non rassicura

La nota dell’istituto offre perfino una scansione temporale. Alle 12.07 l’ingresso dei rapinatori. Alle 12.08 l’apertura del buco al piano inferiore, fuori dal caveau, con contestuale allarme intrusione. Alle 12.09 la segnalazione alle forze dell’ordine. Alle 12.22 l’arrivo dei militari. Letta così, la sequenza sembra costruita per dimostrare efficienza. Ma letta dalla parte delle vulnerabilità racconta un’altra storia. In un solo minuto i rapinatori sono già dentro e il varco dal basso è già operativo; in due minuti l’allarme è partito, ma l’azione è ormai iniziata; tredici minuti dopo l’ingresso arrivano le pattuglie, quando il cuore del colpo è già stato portato a termine.

È davvero questo il parametro di “tempestività” con cui una banca può considerarsi al riparo? Oppure quel dato dimostra che il sistema era pensato più per reagire dopo la violazione che per ostacolarla prima? La domanda pesa ancora di più perché gli stessi ostaggi, secondo la ricostruzione giornalistica, hanno raccontato lo stupore dei banditi per l’arrivo dei carabinieri. Ma lo stupore dei rapinatori non coincide automaticamente con l’efficacia del dispositivo. Si può essere sorpresi dall’arrivo delle forze dell’ordine e, nello stesso tempo, essere già riusciti a entrare, minacciare, scavare, raggiungere gli obiettivi e danneggiare il patrimonio custodito.

Il buco sotto il perimetro

C’è poi il nodo più delicato, quello meno aggirabile con il linguaggio aziendale. La banca insiste sul caveau come “vero sistema di sicurezza anti-intrusione”: perimetro blindato, cemento armato, acciaio, porta corazzata certificata, sistemi antiperforazione, antitaglio, antitermite. Tutto vero, in astratto. Ma il dato operativo emerso nella stessa cronologia è che il varco viene aperto “al piano inferiore, fuori dal caveau”. È qui che la difesa teorica comincia a vacillare. Perché se l’attacco arriva al perimetro profondo dell’edificio senza essere bloccato prima, la domanda non riguarda più solo la robustezza del caveau, ma la tenuta dell’intero involucro che lo circonda.

In altre parole, il caveau può anche essere fortissimo. Ma se l’aggressore riesce a lavorargli intorno, a raggiungerlo da sotto o da fuori, a costruire il proprio accesso in un’area già critica, la sicurezza concentrata sull’ultima porta rischia di somigliare a una fortezza con le mura secondarie trascurate. È un paradosso noto in ogni architettura di protezione: l’anello più resistente serve a poco se quelli precedenti non costringono il nemico a esporsi, rallentarsi, fallire.

Le telecamere oscurate

Anche la rivendicazione sulla videosorveglianza merita di essere osservata da vicino. La banca sottolinea di essere riuscita a estrarre “immediatamente” alcune immagini dell’interno della filiale, relative ai momenti successivi all’ingresso e precedenti all’oscuramento delle telecamere da parte dei rapinatori. Ma proprio questa formula, che vorrebbe rafforzare la tesi dell’efficienza, suggerisce un’altra fragilità. Se le telecamere sono state oscurate dai banditi nel pieno dell’azione, allora il sistema di ripresa è stato neutralizzato abbastanza presto da perdere la sua funzione primaria proprio nel momento più critico.

Naturalmente le immagini residue possono essere preziose per le indagini. Ma una banca non può limitarsi a dire che le telecamere hanno comunque permesso di salvare qualche fotogramma utile. Il punto è se la rete fosse ridondante, protetta, capace di continuare a vedere anche quando un primo livello viene coperto o danneggiato. In un assalto compiuto da professionisti, il fatto che la videosorveglianza sia stata oscurata così presto non è un dettaglio. È un indizio.

La teoria dei “livelli concentrici”

La seconda gamba della difesa di Crédit Agricole riguarda le cassette. I clienti accusano la banca di non averle “blindate” a sufficienza, anche perché parte di quei dispositivi sarebbe arrivata circa due anni fa da un’altra filiale chiusa. La risposta dell’istituto è che la sicurezza delle cassette non si fonda sulla singola resistenza meccanica, ma su “livelli concentrici di protezione”: caveau blindato all’esterno, doppia chiave per l’accesso, procedure interne, sistemi di allarme. È un argomento formalmente corretto. Ma regge finché il primo cerchio resta inviolato. Se quel perimetro viene superato o aggirato, tutte le cassette interne smettono di essere unità separate e diventano un bersaglio seriale. È ciò che traspare anche dalle cronache sull’apertura di circa cento cassette su un totale di mille.

Qui il problema non è stabilire se la banca avesse torto in assoluto sulla filosofia dei “livelli concentrici”. Il problema è capire se quei livelli, in questa filiale, fossero davvero sufficienti rispetto al rischio concreto. Perché in materia di sicurezza fisica la ridondanza non è un lusso teorico: è la differenza fra un danno circoscritto e una devastazione estesa. E quando i clienti vedono armadi “storici” nel caveau e sentono spiegare che ulteriori protezioni sarebbero state “ridondanti”, il dubbio non è emotivo, è razionale. Davvero non avrebbero aggiunto nulla? Oppure avrebbero quantomeno rallentato l’azione, costretto a più tempo, ridotto il numero delle cassette violate?

Il cancelletto che accorcia la distanza

C’è poi un passaggio della nota che forse più di altri merita attenzione: la porta blindata del caveau è temporizzata, spiega la banca, ma esiste anche un ulteriore cancelletto di sicurezza non temporizzato per consentire l’accesso ai clienti senza attendere lo sblocco della temporizzazione. È un chiarimento che nasce per normalizzare una procedura commerciale. Ma proprio per questo apre un interrogativo severo. In un sistema costruito sulla dilazione del tempo, ogni varco non temporizzato riduce la funzione del ritardo e accorcia la distanza tra aggressore e obiettivo.

Si dirà che le filiali devono restare operative, che i clienti non possono aspettare tempi incompatibili con il servizio. Vero. Ma la sicurezza bancaria è sempre un punto di equilibrio fra comodità e resistenza. E ogni volta che la seconda arretra per favorire la prima, il vantaggio non resta neutro: si trasferisce all’attaccante. Anche perché l’argomento successivo della banca appare quasi una resa preventiva. Proteggere le cassette con ulteriori armadi blindati, sostiene l’istituto, non avrebbe cambiato molto, dato che i rapinatori avrebbero potuto costringere il personale ad aprirli sotto minaccia. È un’obiezione che contiene un’ammissione implicita: nella fase cruciale dell’assalto la coercizione armata ha vinto su ogni procedura.

Ma se è così, la questione torna al punto di partenza: dov’erano i meccanismi non coercibili, i ritardi non aggirabili, le barriere pensate proprio per il caso peggiore, quello in cui il personale agisce sotto minaccia? In una banca, la sicurezza non può dipendere dal sangue freddo dell’impiegato davanti a una pistola.

Quel che resta dopo la nota

La riapertura della filiale può restituire un’apparenza di normalità. La nota può offrire una grammatica della responsabilità: sensori attivi, control room operativa, forze dell’ordine allertate, immagini estratte, caveau conforme. Ma c’è una verità più elementare che nessuna formula riesce a cancellare. I rapinatori sono entrati. Hanno preso ostaggi. Hanno operato per minuti dentro la filiale. Hanno raggiunto l’area sensibile. Hanno oscurato le telecamere. Hanno violato decine di cassette. È difficile sostenere che tutto abbia funzionato, se per misurare il funzionamento si guarda all’esito concreto e non soltanto ai registri di centrale.

Forse la formula più onesta sarebbe un’altra: non tutti i sistemi sono saltati, ma il sistema complessivo non ha retto. Che è molto diverso. E molto più vicino alla percezione dei clienti, che non contestano la presenza di un allarme o di una telecamera, ma il fatto che, nonostante tutto questo, la loro sicurezza sia crollata lo stesso.