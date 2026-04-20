Milano-Napoli 125-97, Repesa: "Testa a Trento" Equilibrio nel primo quarto, poi l'allungo e la corsa dei padroni di casa

Sconfitta all'Unipol Forum di Assago per la Guerri Napoli, ko contro l'EA7 Emporio Armani Milano con il risultato 125-97 nella gara della ventisettesima giornata di Serie A. Equilibrio nel primo quarto, poi l'allungo e la corsa dei padroni di casa per il successo da +27 finale.

"Ci sono cose che non possono cambiare in pochi giorni"

"Mi aspettavo questo tipo di prestazione da Milano, una reazione di orgoglio dopo l’Eurolega. Avevo chiesto alla squadra di provare a pareggiare la loro fisicità ma purtroppo non siamo a questi livelli. I ragazzi ci hanno provato, ma ci sono cose che non possono cambiare in pochi giorni. Noi dobbiamo analizzare questa sfida e poi pensare alla prossima partita contro Trento".