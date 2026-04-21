San Giovanni a Teduccio e Barra: sanzioni e sequestri della polizia Controlli della polizia

La polizia ha ffettuato un servizio straordinario di controllo del territorio nel quartiere di San Giovanni a Teduccio e in particolare nel Rione Villa.

Durante le attività, i poliziotti dei commissariati San Giovanni-Barra e Ponticelli, con la collaborazione del reparto prevenzione crimine Campania, hanno identificato 86 persone, di cui 39 con precedenti di polizia e due sanzionate amministrativamente per detenzione illecita di sostanze stupefacenti per uso personale.

Inoltre, gli operatori hanno controllato 53 veicoli, di cui uno sottoposto a sequestro amministrativo e uno a fermo amministrativo, contestato una violazione del Codice della Strada e ritirato una carta di circolazione.

Infine, sono state controllate 3 persone sottoposte a misure restrittive o alternative alla detenzione.