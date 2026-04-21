Rigore Lobotka, Rocchi a Open Var: "Giallo decisione corretta" Il responsabile degli arbitri sul contatto tra lo slovacco e Noslin

Il responsabile della CAN, Gianluca Rocchi, è intervenuto nel corso della trasmissione Open VAR su DAZN per chiarire la decisione arbitrale relativa all’episodio che ha coinvolto Stanislav Lobotka in Napoli-Lazio, in occasione del calcio di rigore assegnato per il fallo su Noslin.

Secondo Rocchi, la scelta dell’arbitro Luca Zufferli di estrarre il cartellino giallo e non il rosso è pienamente corretta alla luce dell’attuale interpretazione regolamentare:

«Il giallo a Lobotka? La decisione è corretta perché c’è contesa del pallone. Quando si concede un calcio di rigore non si deve automaticamente accompagnare con l’espulsione: la disciplina su questa materia è stata rivista».

Il dirigente arbitrale ha poi sottolineato la bontà della gestione complessiva dell’episodio da parte del direttore di gara:

«L’atteggiamento dell’arbitro è stato ottimo: ha valutato in campo, ha assegnato il rigore e ha ammonito Lobotka».

Un passaggio che ribadisce dunque l’evoluzione dell’interpretazione del regolamento in casi di fallo in area con chiara possibilità di contesa del pallone, distinguendo le situazioni da chiara occasione da gol dalle azioni in cui il penalty non comporta automaticamente il cartellino rosso.