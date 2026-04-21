Rapina a Casoria: fermati i due presunti autori Il sindaco Bene: "Lo Stato ha risposto al coraggio di Adam"

"Quello che è accaduto nei giorni scorsi a Casoria ci ha scossi profondamente, ma oggi possiamo dire che lo Stato ha risposto con forza e determinazione".

Così il sindaco di Casoria, Raffaele Bene, commenta gli arresti dei due malviventi gravemente indiziati della rapina avvenuta lo scorso 17 aprile.

“Desidero esprimere il mio più sincero ringraziamento alla Polizia di Stato e a tutte le forze dell’ordine per il lavoro svolto, che ha consentito di assicurare alla giustizia i presunti responsabili. È la dimostrazione concreta della presenza dello Stato sul territorio e della capacità di reagire con efficacia a episodi di criminalità che turbano la serenità dei cittadini”.

Il primo cittadino ha poi rivolto un pensiero al Prefetto di Napoli: "Un ringraziamento va anche al prefetto Michele di Bari, per il costante impegno e per l’attenzione che continua a garantire alla sicurezza della nostra comunità".

Particolarmente toccanti le parole dedicate ad Adam, che ha tentato di fermare la rapina: "Oggi il pensiero più forte è per Adam. Con coraggio e senso civico ha cercato di opporsi a un’ingiustizia, pagando un prezzo altissimo. Il suo gesto non è passato inosservato ed è un esempio per tutti noi".

"Appena si sarà ristabilito - conclude il sindaco Bene - lo accoglieremo in Comune per ringraziarlo personalmente e riconoscere il valore del suo gesto. Casoria è una comunità che non si gira dall’altra parte".