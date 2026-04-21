Napoli - Cremonese: niente biglietti ai residenti di Cremona e provincia La decisione del Casms per la gara di venerdì sera al Maradona

Il prefetto di Napoli, Michele di Bari, ha disposto il divieto di vendita dei biglietti ai residenti nella provincia di Cremona in vista della gara di Serie A Napoli-Cremonese, in programma venerdì 24 aprile allo stadio Diego Armando Maradona.

Il provvedimento, spiegano le autorità, arriva su indicazione del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, riunitosi lo scorso 15 aprile, ed è stato adottato su conforme proposta della Questura di Napoli. Alla base della decisione vi sarebbero “profili di alto rischio per l’ordine e la sicurezza pubblica” emersi in relazione all’incontro.

La misura si inserisce nel quadro delle disposizioni preventive adottate in occasione delle partite considerate a maggiore criticità sotto il profilo dell’ordine pubblico, con l’obiettivo di ridurre possibili tensioni tra le tifoserie e garantire lo svolgimento regolare dell’evento sportivo.

Il match tra Napoli e Cremonese si giocherà dunque in un contesto di sicurezza rafforzata e con limitazioni precise alla vendita dei tagliandi.