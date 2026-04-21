Torre Annunziata: fugge all'alt e viene sorpreso con un'arma Un 35enne di Torre Annunziata arrestato dalla polizia

Continuano i servizi straordinari predisposti dalla questura di Napoli per contrastare i fenomeni di detenzione abusiva di armi.

Nel pomeriggio di ieri, la Polizia di Stato ha tratto in arresto un 25enne di Torre Annunziata, con precedenti di polizia, per porto di arma clandestina e resistenza a pubblico ufficiale; lo stesso è stato, altresì, denunciato per ricettazione.

In particolare, gli agenti del commissariato di Torre Annunziata, durante il servizio di controllo del territorio, nel transitare al corso Vittorio Emanuele III a Torre Annunziata, hanno notato uno scooter con a bordo il giovane che, accortosi della presenza dei poliziotti, ha accelerato la marcia nonostante gli fosse stato intimato l’alt.

Ne è nato un lungo inseguimento, durante il quale il guidatore ha effettuato manovre pericolose per la circolazione stradale, finché non è stato raggiunto e bloccato dagli operatori.

Durante le fasi del controllo, il predetto è stato trovato in possesso di una pistola Beretta calibro 7,65 con matricola abrasa e 5 cartucce, di cui una camerata. Per tali motivi, l’indagato è stato arrestato.